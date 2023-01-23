『オローネ プロムナードコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 12分に出品され04月07日 10時 12分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オローネ

プロムナードコート

千鳥柄です



昨年購入し、2.3回着用しました。

まだ綺麗なうちにどなたかに着ていただけるとありがたいです。



自宅クローゼットで保管しておりました。

中古品へのご理解の上よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オローネ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ オローネ プロムナードコート