『新品 wackomaria 攻殻機動隊 ghost スウェット M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 21時 45分に出品され04月01日 21時 45分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨シーズンに引き続き、即完売した商品です。

攻殻機動隊はコピー品が多く出回っていますが、こちらは確実正規品です。



※コレクション整理の為、相場よりかなりお安く大量放出中です！

目標金額に届いた段階で、相場に戻すor出品取り消しするので早い物がちです！



以下、AI文書



【デザイン】

アニメ「GHOST IN THE SHELL 2 INNOCENCE」のキャラクターと犬のプリントが特徴的なスウェット。



【素材】

柔らかいスウェット素材で、快適な着心地を提供。



【ブランド】

人気のアニメシリーズに基づいたデザインで、ファンにはたまらないアイテムです。



- ブランド名: wackomaria

- タグ: 注意事項が記載されたタグあり

- テキスト: GHOST IN THE SHELL 2 INNOCENCE

- サイズ: M



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品 wackomaria

攻殻機動隊

ghost

スウェット M