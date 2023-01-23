『[古着]PELO ニット 定価29000円 レザー刺繍 編み込み ドイツ製 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 21時 20分に出品され03月21日 21時 20分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〜商品説明〜



●特徴

・タグ付き 定価29000円ニット

・レザー スエード刺繍、編み込みデザイン

・黒 ブラック色×紫 パープル色

・レトロ古着好きな方にオススメ



●状態

特に汚れや傷みなどなく着用に問題はありません



■サイズ■

身幅59

身丈70

袖丈55

肩幅60



素人採寸ですので多少の誤差はあると思いますがご了承ください。



ヴィンテージ ビンテージ 立体ロゴ 3Dロゴ ニット セーター 90s 総柄 デザインニット 幾何学模様 アーガイル ポロシャツ ニットポロ ハーフボタン





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〜発送方法〜

発送方法につきましては基本簡易包装となりますがご了承ください。

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<注意事項>

古着品を多数出品しています。

古着ということなので多少の使用感や傷みなどはありますので神経質な方はご遠慮ください。



ではごゆっくりご覧になってください＾＾ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ [古着]PELO ニット 定価29000円 レザー刺繍 編み込み ドイツ製 美品