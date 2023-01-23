『BTS JIN ジン HAPPY 韓国 ラキドロ kakao カカオ 特典【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 08時 46分に出品され04月19日 08時 46分に終了予定です。即決価格は8,926円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※トラブル防止の為ご購入前にプロフ、最後の画像、詳細ご覧になってからご購入下さい



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BTS JIN Solo Album ‘Happy’

KAKAO TALK GIFT カカオ 購入特典

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Journey ver. / Imagine ver. / Navigate verの3形態セットを購入した際付いて来る特典トレカになります





●kakao特典 カカオ 特典

ホログラム硬貨ケースお付けします



画像のトレカ 1枚価格なります

スリーブ 折れ防止 防水対策





※トレカ(ラキドロ)のみのお譲りです

CDは付きませんのでご注意下さい



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細かい傷・折れ・擦れ・凹み・破れ・汚れなどが見られる場合がございます。

海外製品の為、上記の可能性を踏まえご理解の上ご購入下さいませ



ご購入で上記ご同意とさせて頂きます



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