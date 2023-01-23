『Supreme studded work shirt【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 07時 42分に出品され03月26日 07時 42分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年公式サイトで購入

今まだ若干新品の匂いするぐらいあんまり着る機会がなかったので、まだまだ綺麗と思います。

S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

studded

work

shirt