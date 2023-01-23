『iPad Magic Keyboard 新品未開封【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 11時 19分に出品され04月18日 11時 19分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ名···Magic Keyboard



新品未開封です！

適当は画像2枚目です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル