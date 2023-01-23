『新品未使用 SKOOKUM (スクーカム)スタジャン ネイビー サイズ40【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 09時 47分に出品され04月08日 09時 47分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SKOOKUM (スクーカム)のスタジャンで下のリブがないファラオタイプ、ネイビーです。

新品未使用、タグ付きです。

45,000円位で購入しました。

特価で出品します。



着丈 67cm

身幅 60cm



サイズは40で、普段Lサイズの方は少しオーバーサイズで、xlサイズの方はジャストだと思います。



新品未使用ですが、自宅保管ですので神経質な方はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: スクーカム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 SKOOKUM

(スクーカム)スタジャン ネイビー サイズ40