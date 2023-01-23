『SONY BRAVIA 24インチ KDL-24W600A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 20時 44分に出品され05月02日 20時 44分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



2016年製、24インチのテレビとなります。

3年ほど使用し、その後は保管しておりました。

動作確認済です。



スタンド裏の滑り止めが1つはがれております。

また、付属品は写真の通りとなります。



テレビ以外にも、PCモニターとしても活用できます。

ご検討よろしくお願いいたします。



【ブランドの信頼性】

SONYは高品質な映像体験を提供することで知られています。この液晶テレビは、信頼性の高いブランドからの製品です。



【接続性】

複数のHDMIポートとUSBポートを備えており、様々なデバイスとの接続が可能です。これにより、ゲーム機やストリーミングデバイスを簡単に接続できます。



【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインが特徴で、どんなインテリアにもマッチします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 20～26インチ ブランド: ソニー