『[新品] ナイキ リバーシブル メンズ ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 05時 55分に出品され04月22日 05時 55分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike reversible jacket

ナイキ スポーツウェア Therma-FIT レガシー

メンズ リバーシブル ボンバー



[サイズ] L

M、XL、サイズも出品してます。

[カラー] ラフグリーン/セコイア/セイル



S= 身幅 56cm、着丈64cm

M= 身幅 57cm、着丈 65cm

L= 身幅 59cm、着丈 66cm

XL= 身幅 60cm、着丈 67cm

2XL= 身幅 64cm、着丈 68cm



ナイキ スポーツウェア リバーシブル ボンバーは、数秒でスタイルを変えられるデザイン。リサイクルポリエステル繊維を75％以上使用。滑らかで撥水性のあるシェルに保温性に優れた断熱素材を詰め、快適な着心地を実現。裏面は、バッフル構造のステッチでふわふわしたスタイルを演出。リブ仕様の襟、袖口、裾で、両面ともボンバージャケットのスタイルに仕上げました。



【購入先】

正規品取り扱い店にて購入しました。



他にもたくさんの パーカー スウェット ジャージ ジャケット スニーカー など出品しております。まとめ買いでお値下げ致しますので、是非出品欄をご覧下さい！





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カテゴリ ファッション

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