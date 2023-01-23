『UGG×TELFAR Small Shopper【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 02時 03分に出品され04月04日 02時 03分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UGG×TELFAR Small Shopper



2回ほど使っておらず綺麗ですが、1度人が手にした物ですので、ご理解いただける方のご購入をお願い致します。



付属の巾着お付け致します。

タグなどはございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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