『美品 東京ソワール ホースヘアー フォーマルバッグ ハンドバッグ 冠婚葬祭【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 19時 21分に出品され04月23日 19時 21分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入大歓迎です！】【匿名配送】【送料無料】



◆アイテム◆



東京ソワール ホースヘアー フォーマルバッグ ハンドバッグ 冠婚葬祭

TOKYO SOIR ブラック



◆状態◆



目立った傷や汚れなどなく

状態の良い美品でございます！



まだまだご愛用いただけます！





ぜひ画像にてご確認くださいませ！



中古品にご理解ある方のみ

ご購入お願いいたします！



◆サイズ◆



縦20cm

横26cm

マチ10cm



素人寸法ですので

多少の誤差はご了承ください！



◆購入元◆



大手ブランド買取店

リユースショップ



◆発送について◆



発送は基本的に

ご購入後24時間には発送させていただきます！

都合により1日〜2日お時間をいただく場合もございますので

あわかじめご了承ください！



畳ジワはご容赦ください！



最後までご覧いただきありがとうございました！



素敵なご購入者様が見つかることを

楽しみにしております♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トウキョウソワール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

東京ソワール

ホースヘアー

フォーマルバッグ

ハンドバッグ

冠婚葬祭