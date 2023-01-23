『28cm ナイキ SB ダンク ロー プロ ビッグマネー セービングス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 22分に出品され03月24日 21時 22分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SNKRS 当選品になります。

着用回数は2〜3回になります。

付属品は元箱と替紐が付いてましたのでそちらも同梱します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキエスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 28cm

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