『未使用/ACEGENE/エースジーン/ビジネスバッグ/2WAY/大きめ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 23時 01分に出品され04月20日 23時 01分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▪️ACEGENE エースジーン ビジネスバッグ 3088101



品番：ACEGENE 3088101

サイズ：タテ33cmxヨコ52cmxマチ14cm

重量:1560g



未使用で全体的にキレイな状態ですが、保管中のスレや汚れがあります。写真をご確認の上でご購入ください。



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#未使用

#ACEGENE

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#ビジネスバッグ

#2WAY 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エースジーン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用/ACEGENE/エースジーン/ビジネスバッグ/2WAY/大きめ