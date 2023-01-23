『Lululemonルルレモンscubaフルジップパーカーヘザーライトグレー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 06時 00分に出品され03月05日 06時 00分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ8

数年前に購入、数回着用、畳んで保存しておりました。

シミや毛玉は見当たりません。

こちらかなりぴったりしたデザインですので160cm普段サイズ4ですが、お尻半分丈くらいで大きすぎることなく普通のパーカー丈で着用できます。



【スタイリッシュなデザイン】

このLululemonのグレーのフード付きパーカーは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。ジップアップスタイルで、カジュアルなコーディネートにぴったりです。



【快適な素材】

スウェット素材を使用しており、柔らかく快適な着心地を提供します。普段使いや軽い運動にも最適です。



【高品質なディテール】

ジッパーにはLululemonのロゴが施されており、ブランドの高品質を象徴しています。



- 色: グレー

- 素材: スウェット

- スタイル: フード付き

- ブランド: Lululemon

- デザイン: ジップアップ

- ジッパー: ロゴ付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ルルレモン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Lululemonルルレモンscubaフルジップパーカーヘザーライトグレー