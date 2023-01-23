『【アンテプリマ ANTEPRIMA 】ワイヤーバッグ ミニアトゥーラ シルバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 08時 58分に出品され03月03日 08時 58分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 早い者勝ちです！！！



カラー···シルバー



汚れ・破れなど···なし



結婚式や日常使いなど

さまざまなシーンで使えます！



写真写りが悪いですが

シルバーです。

本体のみです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【アンテプリマ

ANTEPRIMA

】ワイヤーバッグ

ミニアトゥーラ

シルバー