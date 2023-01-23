『トーリ・ハン DRY-CABI 電子式・防湿保管ケース HD-80 ①【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 05時 59分に出品され04月05日 05時 59分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トーリ・ハン DRY-CABI ドライキャビ 電子式・防湿保管ケース HD-80 ①

※鍵欠品





中古品となります。

動作確認済。

アルコール消毒済。



外観に使用による細かなキズはありますが

目立ったキズや汚れは見られません。

状態良好だと思います。



写真にあるものが全てとなります。

※鍵欠品



写真にて状態、付属品をご確認の上、

ご判断お願いします。



あくまでも中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。



ご不明な点があれば、お気軽にコメント下さい。

宜しくお願いします。



型番:DRY-CABI ドライキャビ HD-80

電子式 防湿保管ケース

サイズ(約):高さ66.0cm 幅40.0cm 奥行40.0cm 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トーリハン