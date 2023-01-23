『美品✨ YOHJI YAMAMOTO POUR HOMMEコーチジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 16時 13分に出品され04月12日 16時 13分に終了予定です。即決価格は27,000円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名/アイテム

美品✨ 定価66000円YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME ヨウジヤマモトプールオム × NEW ERA コーチジャケット ブルゾン ジャンパー アウター ブラック 黒 大きいサイズ



サイズ2XL

着丈80cm

身幅60cm

裄丈85cm

素人採寸なので多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m



状態

目立った汚れ、ほつれ等はなくとても綺麗な状態です。



※一度人手に渡ったお品ですので、多少のよごれや見落としなど、ご了承頂けるのみ購入お願い致しますm(_ _)m



※画像

端末により色味が若干異なる場合があります。

ご理解の上、ご購入くださいm(_ _)m



配送

簡易包装にて1〜2日で発送致しますが、仕事の都合上遅れる場合がございます。ご了承くださいm(*_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ヨウジヤマモトプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨

YOHJI

YAMAMOTO

POUR

HOMMEコーチジャケット