『【美品】CELINE ハンドバッグ ミニボストン 手提げ マカダム柄 トリオンフ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 23時 01分に出品され04月27日 23時 01分に終了予定です。即決価格は10,465円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✿ブランド名

CELINE

セリーヌ



✿アイテム

ハンドバッグ ミニボストンバッグ かばん カバン 鞄 バック bag 手提げ 手持ち 肘掛け

マカダム柄 トリオンフ ロゴ金具 ゴールド金具

ヴィンテージ ビンテージ ヴァンテージ vintage オールドセリーヌ



シリアルナンバー：CE00 12



✿カラー

ブラウン、茶色

ゴールド、金



✿素材

PVC

レザー 本革



✿サイズ

タテ 18㎝

ヨコ 23.5～28㎝

マチ 11㎝

持ち手、ショルダー丈 31.5㎝



⚠多少の誤差はご容赦下さい



本体開閉：ファスナー

内側 フリースペース 1

ポケットスペース 1



✿商品の状態

目立つダメージ無く、まだまだ気持ち良くお使い頂けます。

ベタつきや粉吹き等も無いため、すぐにご使用頂ける商品です。



✿購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品・ネット購入品



鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さいませ。



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⚠タイトル、説明文にない撮影小物類は商品ではありません。発送はされませんのでご注意下さい。



⚠︎︎状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。



⚠︎︎あくまで中古品のため、完璧なものを求める方、神経質な方はご遠慮下さい。



⚠サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認頂くようお願いいたします。



✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。ご不明な点があればお気軽にコメント下さいませ。



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管理番号:yp11081695 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】CELINE

ハンドバッグ

ミニボストン

手提げ

マカダム柄

トリオンフ