『FRAY I.D フリンジジャガードトップス 新品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 20時 38分に出品され04月02日 20時 38分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FRAY I.D フリンジジャガードトップス のPNKです

定価 : 15,950

公式サイトではSOLD OUTの商品です

自宅に届いた時にタグは取ってしまいましたが着用は一度もしておりません



カラー···ピンク



ネック···Vネック



季節···春夏



素材 … 表地 ポリエステルフィルム

裏地 ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ FRAY

I.D

フリンジジャガードトップス

新品