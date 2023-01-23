『コーチ ショルダーバック値下げしました【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 20時 51分に出品され03月27日 20時 51分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチのショルダーバックでカラーはBLACKです！2.3回使用したのみですので美品

●素材：牛革

●付属品：専用袋



●その他、注意事項：

傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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バッグ タグ コーチ ショルダーバック値下げしました