『GUCCI☆ ウエストバッグ 〜男女問わず使えるバッグ♪〜【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 01分に出品され03月06日 13時 01分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠︎⚠︎購入の際は必ず商品説明＆プロフをご覧ください⚠︎⚠︎















グッチの正規店で購入した定番GGキャンバスのウエストバッグです

ベーシックなデザインなので男女兼用でご愛用頂けます♪

使い勝手も良く、どの季節でもお使い頂けます

使いやすくバッグだったので使用頻度は高く、擦れ、変色、傷や汚れがあります

気にされない方、いかがでしょうか？









※当方ハンドクリームを使用してる為、指紋が付着してます

※写真の通り解れがあります

(穴は開いてません)

















グッチ

GUCCI

ボディバッグ

ウエストポーチ

GGキャンバス

グッチバッグ

GUCCIバッグ

グッチウエストバッグ

ウエストバッグ

GUCCIウエストバッグ

グッチボディバッグ

GUCCIボディバッグ

グッチGGキャンバス

腰巻き

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★★双方気持ち良い取引きを行えるよう気になる事などあればご納得いくまでご質問をお願いします



★補強なし簡易発送します



★購入日や使用頻度は記憶にありません



★採寸は致しません



★バッグ内にダストの付着がある可能性があります



★お手入れをしないまま発送します

到着後はご自身でお手入れをお願いします



★神経質な方や少しでも完璧を求める方、包装梱包まで評価対象にする方、商品情報を理解できない方とはお取引きしたくありません！

そのような方は別の出品者様又は正規店でお買い求めください！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GUCCI☆

ウエストバッグ

〜男女問わず使えるバッグ♪〜