『バーバリーブルーレーベル トートバッグ キャンバス レザー 黒 フォースロゴ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 09時 19分に出品され03月24日 09時 19分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚪︎商品説明

BURBERRY BLUE LABEL バーバリーブルーレーベル

トートバッグ キャンバス レザー

ホースマーク ホースロゴ



⚪︎サイズ

マチ 15㎝

高さ 19.5㎝

幅 上部 39㎝

下部 27㎝



⚪︎状態

目立った傷、汚れなく美品です♪まだまだご使用頂ける商品となります。



⚪︎カラー

ブラック 黒 白 ホワイト



⚪︎素材

キャンバス レザー



☆購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品・個人買取



鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バーバリーブルーレーベル

トートバッグ

キャンバス

レザー

黒

フォースロゴ