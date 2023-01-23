『miumiu ワンハンドルショルダーバッグ Nero ブラック 牛革【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 22分に出品され03月15日 21時 22分に終了予定です。即決価格は16,667円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Miumiuのワンハンドル2Wayバッグです

ショルダーバッグとしても使えます



2013年に購入しましたが最近はあまり使わないので出品いたします





マチ 18cm

高さ 24cm

横 34cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ミュウミュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ miumiu

ワンハンドルショルダーバッグ Nero

ブラック 牛革