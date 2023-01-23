『DISCOVERED × Champion スウェット 値下げ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 12時 11分に出品され04月13日 12時 11分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DISCOVERED × Champion

スウェット SWEAT



DISCOVEREDのPOPUPで購入しました



グレー

色はブラックに近いグレーのような感じです



リメイクスウェット



FREE SIZEですがオーバーサイズなのでダボッとした感じです



一点物なので同じデザインはありません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ディスカバード

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DISCOVERED

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