『【M】HUF ハフ 裏起毛パーカー PABST TT P/O HOODIE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月15日 12時 47分に出品され05月15日 12時 47分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品商品は新品未使用正規品です

☆ブランド：HUF×PABST BLUE RIBBON BEER

☆品名:PABST TT P/O HOODIE

☆品番:PF00495

☆スタイル：プルオーバーパーカー

☆カラー：BLACK

☆素材：綿80%、ポリエステル20%

☆サイズ：M

☆参考価格:18700円

☆正規品：輸入商社経由正規品

☆発送サイズ：宅配便60サイズ

☆特徴☆☆

人気ブランド『HUF』と『PABST BLUE RIBBON BEER』とのコラボレーションパーカーです。

柔らかいフリース素材を使用したリラクシングな着心地が特徴的なコットンポリエステル混紡のプルオーバーフーディー。

左胸とバックにはHUF定番ロゴのひとつ、トリプルトライアングルをモチーフにしたHUF X パブストブルーリボンのアートワークをプリント。

レトロなモンスタートラックとメッキクローム調のロゴが特徴的なお品です。

幅広いコーディネートにマッチするミニマルなデザインで、保温性＆肌触りに優れた肉厚なボディと裏起毛で着心地の良いプルオーバーパーカーですから、スケータースタイルやストリートスタイルにハマるヘビロテ確定のプルオーバーパーカーです。



☆採寸サイズ☆☆

※平置きでの採寸になりますので、若干の誤差は考慮下さい。

Sサイズ:着丈70cm/身幅52cm/袖丈(肩上から)64cm/肩幅51cm

Mサイズ:着丈72cm/身幅57cm/袖丈(肩上から)65cm/肩幅56cm

Lサイズ:着丈74cm/身幅61cm/袖丈(肩上から)66cm/肩幅61cm

XLサイズ:着丈76cm/身幅64cm/袖丈(肩上から)66cm/肩幅67cm

XXLサイズ:着丈80cm/身幅70cm/袖丈(肩上から)67cm/肩幅69cm



【割引など】

購入前にプロフィール欄をご覧いただいてから、コメントなどをお願い致します



【沖縄県•北海道に属する離島•離島の送料込み対応に関して】

お手間かと思いますが、購入前にプロフィール欄をご覧いただき、事前にご相談ください。



#よっしーインポート



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カラー...ブラック

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ハフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【M】HUF

ハフ

裏起毛パーカー

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HOODIE