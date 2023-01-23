『マイケルコース MICHAELKORS 2wayハンドバッグ バイカラー ブルー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 21時 19分に出品され04月29日 21時 19分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 水色と青色の

バイカラーデザインがかわいい

ハンド／ショルダーの2wayバッグです。



長財布や本等

収納可能です。





全体のサイズ

縦…約19.5cm

横…約26cm

マチ…約10cm



素材：PVC

カラー：青系





シミや汚れ

角すれはありません。



形崩れもなく美品で

まだまだお使いいただけます。



自宅保管のため

ご理解ある方

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マイケルマイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケルコース MICHAELKORS 2wayハンドバッグ バイカラー ブルー