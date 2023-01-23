『【Theory】綾瀬はるか着用/ロングワンピース/ベージュ/ノースリーブ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 01時 52分に出品され04月20日 01時 52分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Theory】綾瀬はるか着用/ロングワンピース/ベージュ/ノースリーブ



theoryのベージュのノースリーブワンピーです。色合いは少しグリーンがかったベージュとなります。サイズは0です。

数年前に購入し、そのまま新品未使用、タグ付きの商品となります。

CMで綾瀬はるかさんが着用していたモデルとかります。

ご検討宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【Theory】綾瀬はるか着用/ロングワンピース/ベージュ/ノースリーブ