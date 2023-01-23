『VIVIENNE TAM 花柄 五分袖ワンピース パワーネット 40号【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 19時 52分に出品され03月23日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,855円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

VIVIENNE TAMは、エレガントでありながら個性的なデザインが特徴のブランドです。このワンピースは、同ブランドの独自のスタイルを反映しています。



【デザインと素材】

華やかな紺色と青色の花柄が施されたこのワンピースは、視覚的に印象的です。五分丈の袖とVネックのキーホールカットが、洗練された雰囲気を演出します。



【着用シーン】

カジュアルな日常使いから、特別なイベントまで幅広く対応可能なデザインです。



- ブランド: VIVIENNE TAM

- 色: 紺色と青色の花柄

- 袖の長さ: 五分丈

- デザイン: Vネックとキーホールカット(マオカラー）

- スタイル: 五分袖ワンピース



◯セレモニーで短時間、１回のみの着用。未使用に近い状態です。点検は致しましたが、目が届かない分部があるかもしれません。その点をご理解の上でのご購入をお願い致します。身頃部分に裏地付き。



◯前身頃のウエストマーク付近にギャザーが入り、立体感を出せています。(写真６、７、８）



◯後ろ身頃にも縦に2本ダーツが取ってあり身体にフィットしやすくする工夫がなされています。

(写真11、12、17）



◯サイズは40です。М〜Ｌの間くらいの感じです。平置きサイズでの寸法になります。パワーネットなので、伸縮性が十分に有ります。

・着丈 約101cm程度

・肩幅 約38cm程度

・身幅 約40cm程度

・袖丈 約39cm程度

・腰回り約46cm程度

・裾幅 約48cm程度



◯折り畳んでの発送となりますので、折り目等がつくと思われます。商品の到着後は速やかに吊るすなどして保管してください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ VIVIENNE

TAM

花柄

五分袖ワンピース パワーネット 40号