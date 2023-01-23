『Panasonic VIERA 大迫力 液晶テレビ 42V型【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 13時 30分に出品され03月15日 13時 30分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic VIERA 大迫力 液晶テレビ 42V型 TH-42C305



デジタルハイビジョン液晶テレビ

大画面で楽しめる、42型



メーカー：Panasonic(パナソニック)

型番 ：TH-42C305

インチ ：42V型

寸法 ：幅963/奥行247/高さ610mm

(スタンド部含む)

重量 ：11kg



商品(本体・リモコン・B-casカード)



BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

color: BLACK

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: FULL HD

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

外付けHDD対応有

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 60ヘルツ



【発送方法】

沖縄、北海道、離島は別料金で発送します。

発送はなるべく最短で発送させて頂きます。

土曜、日曜日・祝日は発送を行っておりません。



画像が全てです。

自宅保管の品物です。

ご理解いただいた上でご購入ください。

即購入大歓迎です。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 40～42インチ ブランド: パナソニック