『beyerdynamic DT1990PROヘッドホン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 22時 31分に出品され03月17日 22時 31分に終了予定です。即決価格は27,300円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 beyerdynamic ( ベイヤーダイナミック )DT1990PRO 開放型プロ用モニターヘッドホン



付属品：カールコード（約5m）、ストレートケーブル（約3m）、ベロア製交換イヤーパッド2種類、(色ダークグレーは本体に装着済み)、キャリングケース 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ベイヤーダイナミック