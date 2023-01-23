『新品未使用品 sorm86 めんつゆドレス S M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 37分に出品され03月19日 13時 37分に終了予定です。即決価格は18,503円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪

sorm’86のめんつゆドレスS Mサイズになります。





■ブランド

sorm’86

■サイズ

S Mサイズ

■状態

新品未使用品になります。

試着して、すぐ届いたように畳んで袋に戻しています。

お手紙にありますように、送る際に畳んでできたシワはありますので、ご了承いただける方、ご購入をお願い致します。

届いたままの状態で発送致します。画像5





とても素敵なワンピースです♡

今回のめんつゆドレス再販は秒で完売でした。

着回しもすごく出来て、万能ドレスですが、

少し私にはぴったり気味だったので、お探しの方がいればお譲り致します♪

やっと買えて、出品を悩んでいますので、お値下げは今は考えておりません。

手数料などもありますので、お値段ご了承いただける方、ご購入をお願い致します。





ゆうパケットポストでの発送になりますので、ご了承いただける方、ご購入をお願い致します。



返品はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 新品未使用品 sorm86



めんつゆドレス S

M