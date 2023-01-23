『正規品 ディプティック オルフェオン 75ml【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 21時 49分に出品され04月01日 21時 49分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気シリーズ···オードパルファン



人気シリーズ···オードトワレ



人気シリーズ···オードパルファン



ディプティック オルフェオンの正規品です。

領収書は破棄してしまいましたが、瓶底と箱底の製造番号の一致が証明です。



残量は80%ほど



今年6月に購入し、先日3時間ほど外に置きっぱなしにしてしまい、少しアルコール臭がするようになりました。肌につけて10秒ほどすれば通常の匂いに戻りますが、持続時間が通常5〜6時間→2〜3時間に変化した感じがします。

オードトワレとして利用していただければちょうど良いかと思います。



以上、ご了承した上でご購入ください。

※近年偽物が多く流通しているため、すり替え防止目的として返品は対応しかねます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ディプティック