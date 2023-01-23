『Joe様専用 ジャケット L イギリス国旗 アメリカ国旗【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 06時 28分に出品され04月03日 06時 28分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メンズLサイズ



肩幅 53センチ

身幅 59センチ

着丈 60.5センチ

袖丈 63センチ

素人採寸です。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブルー



レザー素材...牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Joe様専用 ジャケット

L

イギリス国旗

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