『Apple AirPods Pro 2（Type-C）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 05時 59分に出品され03月14日 05時 59分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未開封です。



モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代)



ケース/種類···USB Type-C 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル