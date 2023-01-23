『ノースフェイス ハーフドーム プルパーカー ベージュ2XLサイズ 新品タグ付【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 21時 22分に出品され03月15日 21時 22分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■即購入、大歓迎です。お値下げ不可。



■商品説明

ノースフェイスの定番ハーフドーム柄の

プルオーバー・パーカー。

素材は、裏起毛のスウェットなので

柔らかい肌触りです。

カンガルーポケット付き。



■サイズ

S/M/L/XL/2XL

身幅 53/56/62/68/71

着丈 64/68/69/71/74

肩幅 47/48/52/55/56

袖丈 67/68/69/71/72



■USモデルなので日本サイズよりも

1サイズくらい大きめです。



■素材…コットン67％、ポリエステル33％

ミディアムウェイト 裏起毛



■USノースフェイスの買い付け品です。

偽物防止のホログラムシール付き



#ノースフェイス

#ザノースフェイス

#ザ・ノースフェイス

#ノースフェイスパーカー

#ザノースフェイスパーカー

#ザ・ノースフェイスパーカー

#ノースフェイスプルパーカー

#ノースフェイスアメリカモデル

#ノースフェイススウェット





カラー···ベージュ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ノースフェイス

ハーフドーム

プルパーカー ベージュ2XLサイズ 新品タグ付