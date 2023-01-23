『アルティーダウード K10 南洋パールスタッド シングル ピアス【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 11時 51分に出品され04月14日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|アルティーダウード
ダミアーニ ダイヤ リング 15号 K18WG PG 10.2g 箱ギャラ 指輪
¥ 184800
スタージュエリー ネックレス
¥ 7020
[珍] k18 ピクチャーメノウ 天然瑪瑙 ネックレスペンダント 新品未使用品
¥ 8580
園型翡翠ハングル
¥ 9594
Pandora リング 14Kローズゴールド/シルバー
¥ 9750
Dior ゴールド リング
¥ 12870
cui-cui マルチカラー グラデーション フック ピアス k18
¥ 8501
極美品！Pt900 Pt850 ルビー ネックレス プラチナ ダイヤモンド
¥ 12500
DAMIANI ベルエポック ダイヤ クロス ネックレス ダミアーニ
¥ 117000
K18WGダイヤモンドブレスレット
¥ 13650
【CHANEL】シャネル ブラック＆ゴールド CCピアス
¥ 9004
Louis Vuitton マイクロチャームLVアイコニック
¥ 17511
シルバー クモ ペンダント ネックレス
¥ 7799
【美品】CHANEL シャネル ネックレス ココマーク ラインストーン F12V
¥ 31500
TOMWOOD 新品未使用 Box Bracelet
¥ 11000
ティファニーリーフK18ピアス
¥ 86900
k18 パール リング
¥ 24000
K14 ネックレス 6.85g
¥ 40698
落札価格7332円
191 入札履歴
終了
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