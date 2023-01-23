『アルティーダウード K10 南洋パールスタッド シングル ピアス【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 11時 51分に出品され04月14日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ARTIDA OUD】

K10 南洋パール10mm スタッド

シングル ピアス one サイズ（片耳用）



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★試着のみでほぼ未使用です。

購入後、アクセサリーケースにて保管。

自分の顔の雰囲気に合わずに断念しました。

⚠︎パールは自然のものでありますので、到着時から少し凸凹しています。

写真でうまく撮れてないですが、そう言う点も含めて一度人の手に渡ったことをご理解頂ける方でお願い致します。

パール好きなので使用できないのが残念でなりませんが、どなたか使って頂けると嬉しいです。





[philia] 人々を魅了してやまない、優美なパール。みずみずしい月の涙。



パール：蟹座の星座石

「月の涙」や「涙の象徴」の異名をもつパール。身につけるとエレガントさと内面の美しさを引き出し、慈悲、優しさを授けてくれるため、愛する人や大切な家族に対する愛情の象徴とされています。また守護のパワーが強く、マイナスの力を取り除いてストレスを癒してくれる効果があるといわれています。



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（上記、ブランドサイトより抜粋）





定価27500円

（近年パールも値上げされているのでこれは買いではないでしょうか）



原産国：インド

サイズ： K10YG+K18YG plating

ポスト: 線径0.7mm×長さ10mm

パールサイズ:直径約10-10.5mm

キャッチ:縦3.8mm×横5mm×厚み2.9mm



※こちらの商品ははシングル(片耳）販売となります。



⭐︎他の出品アイテムもございます。

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カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アルティーダウード

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ アルティーダウード K10

南洋パールスタッド

シングル

ピアス