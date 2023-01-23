『デノン AVR-X1600H-K【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 15時 03分に出品され03月12日 15時 03分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【概要】

メーカー：デノン DENON

品 名：AVサラウンドレシーバー AVアンプ

品 番：AVR-X1600H-K

カラー：ブラック

年 式：2020年



【内容】

掲載写真1枚目にあるもので全部です。

・アンプ本体

・純正リモコン

※取扱説明書は付属しませんが、インターネットで閲覧可能です



【状態】

各種入出力の動作確認済み。購入後しばらく使用していたものです。中古のため、使用感ある箇所はありますが、出品に際し丁寧に清掃しチェックしています。



【発送について】

プチプチにくるんで丁寧に梱包し発送いたします。

掲載写真と本文内容をご確認の上、ご検討頂けますと幸いです。



#デノンコンシューマーマーケティング

#デノン

#AVアンプ



Play対応有

Auro 3D: No Auro 3D

BLUETOOTH対応有

DOLBY ATMOS有

DSD: DSD対応有

DTS Virtual:X

DTS:X有

DTS種類: DTS−HDマスターオーディオ

FLAC: FLAC対応有

HDMI端子数(入力): 5以上

HDMI端子数(出力): 1

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

インターネットラジオ有

イーサネット端子有

サラウンド機能(新): DTS−ES

ドルビーデジタル種類: ドルビーTrueHD

ハイコンポタイプ: 非ハイコンポ

ビデオ入力系統数: ビデオ入力5系統以上 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: デノン