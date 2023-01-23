『ニュートロ ナチュラルチョイス ラム&玄米 中型～大型犬用 成犬用 17.5kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 27分に出品され03月26日 23時 27分に終了予定です。即決価格は9,588円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 賞味期限 2025年1月2日



※ こちらプロ製品ですので、画像一枚目の市販品とは違い簡易パッケージになります。

中身は市販品と同じになります。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用