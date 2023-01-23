『新品タグ付き LANVIN ランバン 麻・ローゲージリネンニット アイボリー M【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 10時 09分に出品され03月14日 10時 09分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼ 新品タグ付き 【仏】LANVIN ランバン 麻・ローゲージリネンニット アイボリー M E218



新品タグ付きのLANVIN（ランバン）麻・ローゲージリネンニットが登場。ナチュラルな風合いと高級感を兼ね備えたアイボリーカラーは、どんなコーディネートにも馴染みます。リネン特有の軽やかな着心地が、春夏シーズンにぴったり。



Mサイズは程よいフィット感を提供し、スタイリッシュなシルエットを演出。シンプルながら洗練されたデザインで、カジュアルにもエレガントにも活躍します。このチャンスに、ランバンの品質と魅力を手に入れてみませんか？



◆Brand/ブランド◆

LANVIN / ランバン





〈Size/サイズ〉

M



＜上着＞

肩幅：62cm（左右の肩口の縫い目～縫い目の長さを採寸）

着丈：78cm（襟縫い目～裾先までの長さを採寸）

袖丈：76cm（肩口の縫い目～袖先までの長さを採寸）

身幅：57cm（左右の脇下～脇下間の長さを採寸）





〈Color/色〉

アイボリーホワイト



※画像を参照ください





〈Material/素材〉

麻 100%





〈Detail/ディテール〉

〔ニット〕

・クルーネック

・袖・裾：リブ仕立て





〈Condition/状態〉

新品タグ付き







【Luxe】

「Luxe/リュクス」とは、値段が高いものだけが贅沢なのではなく、素材や仕上がりに納得し、自分が本当に気に入ったものを手にすることこそが真のぜいたくであるという概念のことです。

リュクスの場合はラグジュアリーよりも本物志向という意味合いが強くなります。



長く付き合える一生モノを探されている方、そろそろ本物と呼べる逸品を手に入れられてみるのはいかがでしょうか。





#Luxe の商品一覧

#Luxeニット



管理番号： E218





サイズ...M

カラー...ベージュ

ネック...クルーネック

素材...麻 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ランバン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品タグ付き

LANVIN

ランバン

麻・ローゲージリネンニット

アイボリー

M