『Merz b, Schwanen オーガニックコットン100%スウェット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 03時 28分に出品され04月11日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材は少し厚みのある生地感で 裏は起毛パイルになっているので柔らかく心地良い肌触りです。



身幅···55cm

着丈···63cm

裄丈 86cm

カラー···ブルー(ネイビー)

サイズ 6/L



ユニセックスサイズとなっております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: メルツベーシュヴァーネン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Merz

b,

Schwanen

オーガニックコットン100%スウェット