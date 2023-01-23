『新品｜オールドマンズテーラー：ミニボストンバッグ ショルダーバッグ レザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 14分に出品され03月26日 18時 14分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OLDMANS TAILOR / R&D.M.Co-

Mini Boston Bag

定価：49,500円



素材：Cow leather

カラー：Light gold

サイズ：横17cm×縦13cm×マチ8cm ※多少の誤差はご了承ください



付属の肩紐でショルダーバッグとしても使える2way仕様となっております。上品な質感と艶感があり、非常に軽く、耐久性に優れているのが特徴的です。オールレザーという贅沢な仕上がりにすることで、綺麗めな装いにも合います。シャンパンゴールドのような淡い金色も品があります。



使用機会なく暗所で保管しておりました。

保存袋に入れて梱包致します。レザー素材本来の風合いにご理解ください。人の手に渡ったお品物ということをご理解いただいた上でご検討お願い致します。





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カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品｜オールドマンズテーラー：ミニボストンバッグ

ショルダーバッグ

レザー