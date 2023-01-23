『エディーバウアー ダウンジャケット ネイビー 刺繍ロゴ ドローコード ヌプシ L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 21時 16分に出品され05月03日 21時 16分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド・EDDIE BAUER



カラー・ネイビー×ブラック



素材・ダウン75% フェザー25%



サイズ・L



着丈・71cm



身幅・58cm



肩幅・52cm



袖丈・67cm



素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エディーバウアー ダウンジャケット ネイビー 刺繍ロゴ ドローコード ヌプシ L