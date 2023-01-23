『ヒステリックグラマー KAZUO KAMIMURA/修羅雪姫柄 アロハシャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 22時 46分に出品され03月10日 22時 46分に終了予定です。即決価格は19,228円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KAZUO KAMIMURA/修羅雪姫柄 アロハシャツ



【カラー】Black



【サイズ】Small

着丈：68cm

袖丈：24cm

身幅：56cm

肩幅：46cm



【状態】クリーニング済み



【素材】Rayon 100%



＜KAZUO KAMIMURA × HYSTERIC GLAMOUR＞別注 コラボレーション商品単行本『修羅雪姫』から3つの表紙絵を選りすぐり、前背面に刷り抜いたシンボリックなアロハシャツ。作品本来の色彩や躍動感あふれるタッチを表現するため、高級シルクスカーフに用いられるノウハウを取り入れ、実に25枚もの版を使って日本の匠が寸分違わず色を染め重ねた芸術的な逸品。生地はヴィンテージの風合いを再現したレーヨンちりめん。





















































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スタンダードカリフォルニア

STANDARD CALIFORNIA



柄···和柄/龍/トラ



カラー···ブラック



素材···レーヨン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ヒステリックグラマー

KAZUO

KAMIMURA/修羅雪姫柄

アロハシャツ