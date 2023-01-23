『logicool G913 TKL キーボード【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月02日 23時 27分に出品され03月02日 23時 27分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロジクール Logicool

G913 TKL

テンキーレス LIGHTSPEED ワイヤレス RGB メカニカル ゲーミング キーボード



一ヶ月ほど使用して、別のキーボードを買ったためしまっておりました。Sの部分だけ剥げてしまっており、そちらでも問題ない方のみご購入よろしくお願いいたします(3枚目参照)。





コード、PCに差すUSBあります。

箱の下の部分はあるのですが、蓋の方だけ処分してしまったため蓋なしの発送になります。







梱包

写真の梱包の上からプチプチ二重巻+隙間はなるべく緩衝材→適当な段ボール 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い