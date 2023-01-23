『marka ステンカラーコート 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 15時 38分に出品され03月25日 15時 38分に終了予定です。即決価格は34,320円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

このコートは、エレガントなステンカラーのデザインで、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。

目の細かいウール生地を使用しておりとても保温性が高くまた裏地にはブラウンのキュプラを使用しており高級感が漂います。

また日本製の縫製技術で細かい所まで丁寧に縫製されています。

24AW品。







- 色: 黒

- ブランド: marka

- スタイル: ステンカラーコート

- ポケット: 内ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マーカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ marka

ステンカラーコート

黒