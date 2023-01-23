『【極美品】ポールスミス リュックサック ミニリュック レザー 2WAY 茶系 袋【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 12時 17分に出品され03月26日 12時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Paul Smith ポールスミス

バッグパック リュックサック ミニリュック

本革 レザー

2WAY

ベージュ 茶系

保存袋

レディース メンズ ユニセックス



♡特徴

Paul Smithのミニリュックサックです。

上品なベージュ茶系カラーで、どんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。



♡ブランド

Paul Smith

ポールスミス



♡カテゴリ

リュックサック



♡カラー

ベージュ

茶系



♡サイズ（cm）

タテ 21.5cm

ヨコ 19.5cm

マチ 7cm

ショルダー 全長98cm(調節可能)

※素人採寸



♡仕様マグネット開閉式

ファスナーポケット×1

オープンポケット×1



♡素材

レザー



♡付属品

保存袋(不織布)



♡ランク

A



♡状態

中古品ですが使用感少なめの美品。若干のスレ、薄汚れありますが、目立った傷や汚れなく綺麗で長く使えるお品です。

※画像をご確認ください



♡購入先

真贋済みのブランドオークション

鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。



♡ランク説明

N/新品未使用

S/未使用・未使用に近い

SA/未使用に近い

A/使用感の少ない綺麗な中古品

AB/やや使用感があるが綺麗な中古品

B/一般的な使用感のある中古品

BC/傷や汚れ等がある中古品

C/傷や汚れ等が多い中古品

……………………………………



ご不明な点などございましたら、コメント頂けましたら幸いです(^^)



他にも出品していますのでご覧ください→ #さざえブランド



✨古物商許可証取得済みだから安心‼️



★発送について

・原則1日〜2日発送

・梱包は防水対衝撃に配慮

・発送方法は保証、匿名便



★喫煙者無し、ペット無し



最後までご覧頂きありがとうございます。



MD91008070915239nJAL

No.410(P34) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】ポールスミス

リュックサック

ミニリュック

レザー

2WAY

茶系

袋