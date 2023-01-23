『【極美品】ポールスミス リュックサック ミニリュック レザー 2WAY 茶系 袋【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 12時 17分に出品され03月26日 12時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ポールスミス
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落札価格7800円
932 入札履歴
終了
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