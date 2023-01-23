『HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列 雪【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 03分に出品され03月29日 02時 03分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列 雪



今年の6月に新品で購入しました。

ほとんど使用しておらず、綺麗な状態です。保管していましたが、やはり使用しないのでお譲りします。



付属品：元箱、保証書が記載されている安全注意書、納品明細書、説明書など。

※写真掲載の物が全てです。



あくまで中古品になりますので、ご理解のある方のみ宜しくお願い致します。



【確認事項】

・あくまで中古品となります。十分にご検討の上ご購入ください。

・不明な点などありましたらご購入前にご質問をお願い致します。



以上をご理解いただい上で

購入いただきますようお願い致します。



即購購入OKです。





キーボード配列···日本語



接続形式···有線/ワイヤレス(Bluetooth) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし