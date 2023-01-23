『シーイヤーパヴェ cear pave CP-4000-WT Cear pavé【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 14時 04分に出品され03月14日 14時 04分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは2ndロットになります

（細かい経緯は割愛しますが購入するなら2ndロットをお勧めします、経緯を知りたい方はクラウドファンドの活動記録をご覧下さい）



二台セットで購入したのですが一台は手放す事にしたので放出させていただきます。

もう一台をメインで使っているのでこちらは一回しか使用していません。

付属品は写真で全て揃っています。

ビニールも新品時のものをそのまま使わせていただきます。









20万円を超える3Dサラウンドが、いつでもどこでも手のひらに。

見える世界のその先の音が聞こえる



世界で初めてのSnapdragon Sound™️対応の9.5cm立方体のスピーカー。最新CearFieldとQualcomm社製SoC Qualcomm® S5 Gen 2 を実装。言わば、「世界最先端の頭脳」を秘めたこの9cmの小さなキューブから、従来の想像をはるかに超える、奥行き、広がり、響きのある3Dサウンドを実現することができました。



映画や音楽、ゲーム、全てが簡単に3Dサラウンドに



【特許取得済】最新CearField搭載、どんなステレオ音源でも再生音をリアルタイム処理。解析・分解・再構成することで、最適な3Dサウンドを生成。もちろんミニジャックからのアナログ入力も、USBオーディオといったデジタル入力も対応可能。また、50msec以下の遅延を実現し、映画やゲームでもワイヤレスで没入感を楽しめます。



ジャイロセンサー×CearFieldにより、環境に合わせた3Dサラウンドを自動生成します 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 未使用に近い