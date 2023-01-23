『AirPods Pro 第2世代 左耳のみ 最新 エアーポッズプロ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 16時 00分に出品され04月29日 16時 00分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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迅速に対応させて頂きます！



★間違いなく国内正規品です、ご安心ください！！



【AirPods Pro 第2世代左耳のみの商品です。Lサイズイヤピース付(サイズ変更可能)】



⭕️右耳A3047のみペアリング可能です。



⭕️Airpods pro 第2世代はバージョンのシリーズを合わせないとペアリング出来ませんので、ご自身のバージョンはペアリングしたiPhoneから、

設定→Bluetooth→AirPods表記右側の i を押すと確認出来ます。



●品番:MTJV3J/A USB-Cタイプ

左耳A3048



●左耳イヤホンのみ



■ 状態:状態が非常に良い商品です。

動作確認済み、

不具合などは一切なく、充電持ちも良く、

正常に使えます。



箱、ライトニングケーブル、右耳のイヤホン、充電ケースはつきませんのでご了承下さい。



発送の際は綺麗に掃除してお送りします。



以下検索用

エアーポッズ プロ

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アップル109 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし