『SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 172.5mm【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 06時 23分に出品され05月05日 06時 23分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格10530円
652 入札履歴
終了
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