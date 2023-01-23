『SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 172.5mm【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 06時 23分に出品され05月05日 06時 23分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能なコンポーネント】

SHIMANOのULTEGRAシリーズは、競技者や熱心なサイクリストに向けた高性能なコンポーネントです。軽量でありながら、耐久性に優れた設計が特徴です。



【精密なギアシフト】

FC-R8100は、スムーズで正確なギアシフトを提供します。特にレースや長距離ライドにおいて、その性能を発揮します。



【適応性】

172.5mmのクランク長は、多くのライダーに適したサイズで、快適なペダリングをサポートします。



- ブランド: SHIMANO

- モデル: ULTEGRA

- 型番: FC-R8100

- サイズ: 172.5 WA



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ SHIMANO

ULTEGRA

FC-R8100

172.5mm